المدمن الهارب.. عبد الله الشريف على شيزلونج الطب النفسى

«المدمن».. هكذا لقب عبد الله الشريف، الإخواني الهارب خلال السنوات الأخيرة، والذي يستخدم موقع "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، وتهدف إلى بث الفتنة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة ضمن العديد من الأذرع الإعلامية للجماعة بالخارج.بدأ عبدالله الشريف، صاحب الـ41 عامًا، حياته العملية سائق تاكسى، وأنشأ صفحة فيديوهات ساخرة واشتهر بـ"الشاب أشرف"، بعدها تبنته جماعة الإخوان، حاولوا تصديره فى وسائل الإعلام.ويعتبر عبد الله الشريف، إحدى الأدوات التي تستخدمها الجماعة الإرهابية لنشر المعلومات الخاطئة بطرق ساخرة.لم يكتفِ الهارب عبدالله الشريف بالكذب والتضليل وتجارة المخدرات، بل كشفت بعض التقارير الإخبارية عن وجود علاقات غير شرعية فى حياة المذيع الإخواني، وهذا ما أكده وائل غنيم خلال أحد فيديوهاته.من جانبة أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسى، أن المذيع الهارب عبد الله الشريف، يعانى من هوس الشهرة وهذا ما جعله ينتقد بلده، من خلال نشر الأكاذيب.وأشار هلال، إلى أن المذيع عبد الله الشريف، يعانى من بعض الاضطرابات النفسية، والتى تحتاج الى تدخل الطبيب النفسي، كالاكتئاب والرهاب الاجتماعى.