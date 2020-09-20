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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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15 مليون متابع لـ محمد رمضان على «إنستجرام»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:57 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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احتفل النجم محمد رمضان بوصول متابعيه على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" إلى 15 مليون متابع، حيث نشر بوستر يحمل الرقم الجديد الذي وصل إليه مؤخرا وسط احتفال من جانب محبيه.

وكان محمد رمضان قد احتفل أمس بوصول عدد مشتركي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 11 مليون مشترك وهو رقم قياسي بالنسبة الفنانين المصريين والعرب.

وكان رمضان طرح الأيام الماضية أحدث أغنياته "يا حبيبي" بمشاركة النجم العالمي مستر جيمس على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسام الحسيني.
15 مليون متابع لـ محمد رمضان على «إنستجرام»
15 مليون متابع لـ محمد رمضان على «إنستجرام»

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