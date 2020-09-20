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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أعداد مرشحي «النواب» بالقليوبية لـ172

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:51 م
مرشحي النواب
مرشحي النواب
كتب صلاح حسنى
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أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح للنواب بمحكمة بنها الابتدائية باب قبول أوراق المرشحين في اليوم الرابع على التوالي.

وتلقت اللجنة اليوم برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة طلبات 12 مرشحا؛ ليرتفع عدد المرشحين إلى 172 مرشحا على مستوى المحافظة حتى الآن يتنافسون على 16 مقعدا بـ6 دوائر.

وشهدت المحكمة اليوم هدوءا؛ بسبب انخفاض أعداد المرشحين اليوم وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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