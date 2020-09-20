ضبط المتهم الثاني في واقعة التنمر على مسن وإلقائه بترعة بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم الثانى فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن تنمر بعض الصبية على رجل مسن.يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن تنمر بعض الصبية على رجل مسن حال تواجده على حافة أحد المجارى المائية ودفعه أحدهم، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى من أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم 3 أشخاص - جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز- وضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.وتمكن فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.