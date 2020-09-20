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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم الثاني في واقعة التنمر على مسن وإلقائه بترعة بسوهاج

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:47 م
التنمر على مسن
التنمر على مسن
عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم الثانى فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن تنمر بعض الصبية على رجل مسن.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن تنمر بعض الصبية على رجل مسن حال تواجده على حافة أحد المجارى المائية ودفعه أحدهم، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى من أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم 3 أشخاص - جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز- وضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وتمكن فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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