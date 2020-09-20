مصدر أمني يكذب «الجزيرة»: لا تظاهرات في المنوفية

نفى مصدر أمني بمدرية أمن المنوفية ما عُرض على قناة «الجزيرة» الإرهابية حول وجود تظاهرات، مشيرا إلى أن اليوم عادي ولا صحة لحدوث أي تظاهرات أو تجمعات.وساد هدوء تام بجميع مراكز وقرى محافظة المنوفية وانتظمت حركة السير في الشوارع، كما باشرت جميع المصالح عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.