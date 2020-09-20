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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر أمني يكذب «الجزيرة»: لا تظاهرات في المنوفية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:34 م
المنوفية
المنوفية
ولاء القاضى
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نفى مصدر أمني بمدرية أمن المنوفية ما عُرض على قناة «الجزيرة» الإرهابية حول وجود تظاهرات، مشيرا إلى أن اليوم عادي ولا صحة لحدوث أي تظاهرات أو تجمعات.

وساد هدوء تام بجميع مراكز وقرى محافظة المنوفية وانتظمت حركة السير في الشوارع، كما باشرت جميع المصالح عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

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