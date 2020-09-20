إبراهيم الهدهد: حب الوطن سنة نبوية وغريزة فطرية

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المواطنة وحب الوطن سنة نبوية وغريزة فطرية، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عز عليه خروجه من مكة المكرمة بلده ووطنه وأرضه.وقال الهدهد- في بيان اليوم الأحد- خلال محاضرته التي ألقاها في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن، والحفاظ عليه وعلى مقدراته.وأشار إلى أن مسئولية الحفاظ على الوطن واجبة على جميع المواطنين وهي قربة لله، والتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات، فلا يكون حب الوطن بمخالفة القوانين والاحتيال على الأنظمة، مؤكدًا أنه يجب أن نلتفت إلى واجب الوطن علينا ولا بد من أن نرفع وطننا ونقف ضد من يريد تدميره.