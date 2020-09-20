اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

اكتشف باحثون صينيون مقبرتين يعود تاريخهما إلى أكثر من 1800 عام في مدينة "تسي شينغ" بمقاطعة هونان بوسط الصين.وقال شن جيانغ الباحث بمعهد أبحاث الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمقاطعة- في تصريح اليوم: «المقبرتان المكتشفتان يفصل بينهما متران، وتتماثل طريقة البناء فيهما، مشيرًا إلى أنه تم العثور بداخلهما على نحو 30 قطعة أثرية ثقافية».وأضاف: أن المواد الآثارية المكتشفة تتضمن قطع سيراميك وفخار وسكاكين حديدية وعملات نحاسية وفخارية، منوها بأن الكشف من شأنه المساعدة على دراسة عادات الدفن والظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، الواقعة جنوب نهر اليانغتسي بوسط الصين خلال هذه الفترة.