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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:49 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
عبير سليم
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، يان كوبيتش، المنسق الأممي للبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة للحديث عن الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، أن الأمين العام تناول مع المسؤول الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدًا أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.

وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا، تتطلب جهدًا استثنائيًا من القادة والسياسيين اللبنانيين، من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مضيفا أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في 4 أغسطس.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام ناقش مع المبعوث الأممي، الإعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر"الفيديوكونفرانس" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بدعوة من سكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.

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