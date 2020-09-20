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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء حملة «كمامتك وقايتك» بمدارس شمال سيناء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:10 م
حملة «كمامتك وقايتك
حملة «كمامتك وقايتك
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أعلنت مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء الدكتورة عزة كمال، بدء تفعيل حملة "كمامتك وقايتك"، التي أطلقتها الإدارة، اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقالت كمال - في تصريح اليوم الأحد: إن الحملة تبدأ بمدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة، يحث توزع الكمامات على جميع الطلاب؛ بهدف حثهم وجميع العاملين على التمسك بارتداء الكمامة لوقاية أنفسهم وزملائهم وأهليهم من الإصابة بفيروس "كورونا " ولمنع انتشار العدوى، مضيفة أن الحملة ستنتقل إلى مختلف المدارس.

وأشارت مدير إدارة التربية الخاصة إلى أن الحملة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، وينفذها طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي تحت إشراف إدارة التربية الخاصة.

وأوضحت: أن الإدارة تشتري الكمامات اللازمة لجميع طلاب التربية الخاصة والفصول الملحقة من خط إنتاج الكمامات بالتعليم الفني من مدرسة الشهيدة نهال العقيد للصناعات بنات بالعريش.

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