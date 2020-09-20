الدابي: البحر الأحمر لم تشهد تنمية حقيقية إلا فى عهد السيسي

قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، إن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات المهمة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.وأضاف "الدابي"، خلال تصريحات على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، أن من ضمن أولوياته بمجلس الشيوخ، كل قضايا المواطن البسيط والتي تتعلق بالتنمية في شتى القطاعات، منها التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم القطاع السياحي والعاملين به، والتي من شأنها المساهمة فى دفع الحركة السياحية الوافدة، والترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقاصد السياحية المصرية.وتابع: "محافظة البحر الأحمر أصبحت واعدة فى مجال جذب المزيد من المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات وفى مجال السياحة بصفة خاصة لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة عقب اقتحام الحكومة لمشكلة العشوائيات داخل المحافظة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير العشوائيات والارتقاء بحياة قاطنيها داخل البحر الأحمر".