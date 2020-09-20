رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الدابي: البحر الأحمر لم تشهد تنمية حقيقية إلا فى عهد السيسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:55 م
النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي،
أشرف لاشين
طباعة
قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، إن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات المهمة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.

وأضاف "الدابي"، خلال تصريحات على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، أن من ضمن أولوياته بمجلس الشيوخ، كل قضايا المواطن البسيط والتي تتعلق بالتنمية في شتى القطاعات، منها التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم القطاع السياحي والعاملين به، والتي من شأنها المساهمة فى دفع الحركة السياحية الوافدة، والترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقاصد السياحية المصرية.

وتابع: "محافظة البحر الأحمر أصبحت واعدة فى مجال جذب المزيد من المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات وفى مجال السياحة بصفة خاصة لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة عقب اقتحام الحكومة لمشكلة العشوائيات داخل المحافظة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير العشوائيات والارتقاء بحياة قاطنيها داخل البحر الأحمر".

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

حبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية بعد إثبات نسب الطفلة

البترول تكشف تفاصيل حريق خط أنابيب «الجرابعة» بطريق دمياط الساحلي

الصور

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

فضيحة على «مكملين».. مواطن يصدم مذيعا إخوانيا: «مش هتدخلوا مصر يا كلاب» (فيديو)

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

إثارة وإغراء.. لماذا رفض محفوظ تمثيل ماجدة لإحدى رواياته؟

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

20 تساؤلا عن الإنسان والشيطان يجيب عليها الشيخ الشعراوي

«اونلاين».. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

المستندات المطلوبة للتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

جديد على منصة كتبنا.. «زمن الكوارنتين» إبداعات من وحي كورونا

سعاد العتابي: أدب الطفل يرسخ القيم الإنسانية لدى الصغار وينمي وعيهم

أماني حبشي: أليساندرو باريكو يشارك قارئه في لعبة «مستر جوين»

«عبدالدايم» تكرم رموز الفن وأسر رواده المشاركين بإثراء متحف «القومي للمسرح»