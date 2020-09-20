محمد أنور يشيد بالعرض المسرحي «صباحية مباركة»

حضر الفنان الشاب محمد أنور، نجم مسرح مصر العرض المسرحي "صباحية مباركة"، والذي يتم عرضه حاليا علي مسرح أحد الفنادق الكبرى، والتقى مع أصدقائه الفنانين والتقط معهم صورا تذكارية وهنأهم علي العرض.وقال الفنان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امبارح حضرت مسرحية صباحية مباركة وضحكت لحد مادمعت من الضحك والله، مبروك للاستاذ أشرف عبدالباقي ومبروك لكل اخواتي النجوم علي ربيع، واوس اوس، وعم سليمان عيد، وحسام داغر، وسلطان، وطاهر أبوليلة وكل اللي شارك في العرض الجميل ده، ياريت كل الناس تروح تحضر وبجد والله هتضحكوا من قلبكو".يشار إلى أن مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس"، سليمان عيد، أحمد سلطان، طاهر أبوليلة، حسام داغر، وإخراج أشرف عبدالباقي، وتأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي (كيمز).