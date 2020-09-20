سائحة ألمانية تشهر إسلامها بالبحر الأحمر

أشهرت سائحة ألمانية الجنسية إسلامها، اليوم الأحد، وسط حضور عدد كبير من قيادات منطقة الوعظ، بمحافظة البحر الأحمر.ونطقت السائحة الألمانية بالشهادتين، بعد أن لقنها الشيخ أحمد ذرد مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان وسط تكبيرات من الحاضرين وفرحة.من جانبه، قال أحمد ذرد مدير الدعوة والوعظ بمحافظة البحر الأحمر، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا واصطفى لنا دين الإسلام، ومن علينا بكلمة التوحيد فهى كلمة النجاة في الدنيا والآخرة، بلا جدال وبلا شك.وأضاف ذرد، أن المعاملة الطيبة وحسن الخلق الذي وجدته السيدة الألمانية جعلها تعتنق الإسلام بكامل إرادتها وعن قناة كاملة، مؤكدًا أن مدينة الغردقة شهدت العديد من الحالات التي اعتنقت الإسلام وخاصة بمسجد الميناء الكبير.