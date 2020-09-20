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ملفات خاصة

كيف نجحت الداخلية في تفكيك حركة حسم الإرهابية؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:31 م
تفكيك حسم
تفكيك حسم
مريم جبل
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تصدت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية لإرهاب جماعة الإخوان وذراعها المسلحة "حسم"، ونجحت الجهود الأمنية في تفكيك الحركة المسلحة والقبض والتعامل مع أغلب العناصر التابعة لها، وتحقيق ضربات استباقية ناجحة حالت دون وقوع عمليات إرهابية كانت تجهز لها تلك العناصر التي تعمل مع قيادات تابعة لجماعة "الإخوان" في تركيا، وتلقت تعليمات بإثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر أمنية إن العناصر المسلحة المسماة "حسم" استحدثت كيانات إلكترونية تحت مسمى "الحركة الشعبية- الجوكر" ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على فيسبوك، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق تليجرام، تتولى كل منها أدوار محددة تستهدف القيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وذكرت الداخلية أن العناصر قامت بتكليف حركة "حسم" المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدًا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة، بالتزامن مع الدعوات التي يطلقها عملاء بالخارج لإثارة الفوضى لمحاولة إحباط تقدم مصر على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.

وتابعت المصادر: "عملت العناصر الهاربة في تركيا على توفير الدعم المالي اللازم لحركة حسم الإرهابية للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تستخدم كواجهة لنشاط التنظيم".

وأكدت المصادر أن تضييق الخناق من جانب الأجهزة الأمنية على مصادر تمويل الإرهاب وتوافر المعلومات حول نشاط تلك العناصر جنّب مصر عمليات إرهابية كان يتم التجهيز لها، وأن اليقظة الأمنية أدت إلى تراجع تلك العمليات بشكل كبير وتفكيك التنظيم المسلح "حسم".

ويرصد الدستور في تلك السطور جرائم حركة حسم الإرهابية الإخوانية

أغسطس 2016
أعلنت حركة حسم مسئوليتها عن محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة.

29 سبتمبر 2016
محاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد في مصر بينما كان عائدًا من مكتبه في شرق القاهرة، وفشلت القنبلة المزروعة في خط سيره في قتله أو إيذاء الوفد المرافق لكن نتج عن الحادث الإرهابي إصابة مواطن إصابات بالغة آنذاك.

نوفمبر 2016
محاولة اغتيال القاضي أحمد أبوالفتوح في مدينة نصر، يشار إلى أن أبوالفتوح كان أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على المعزول محمد مرسي بالسجنِ عشرين عامًا في عام 2015.

ديسمبر 2016
نفذت الحركة الإرهابية "حسم" عملية استهدفت نقطة تفتيش على الطريق الرئيسي بالقرب من مجمع أهرامات الجيزة على مشارف القاهرة، واستشهد خلال الهجوم 6 من ضباط وأفراد الشرطة.

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