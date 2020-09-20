أنقرة تستخدمها لأهدافها.. أسرار العلاقة المشبوهة بين تركيا وحماس

- استغلال نظام أردوغان لهم

- تنفذ إرهابها من تركيا

- تحذيرات من حلفاء تركيا

يوم تلو الآخر ينكشف تاريخ حركة حماس الإرهابية، والتي تقدم نفسها على أنها حركة مقاومة، إلا أنه سرعان ما ينكشف الكذب والتدليس الذي اتخذته حركة حماس منهجًا لها طوال الوقت، حيث تنال دعمًا من تركيا وقطر وكافة أعداء مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، لكن تظل هناك تساؤلات عدة عن طبيعة وأسرار العلاقة بين تركيا وحركة حماس.فضحت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، العلاقة بين حركة حماس وتركيا، مشيرة إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالما استخدم قيادات الحركة لتحقيق أهدافه في المنطقة، حيث كشفت الصحيفة في آخر تقرير لها عن حصول ما يقرب من 15 عضوا بها على الجنسية التركية.أكدت عدة صحف فرنسية واسبانية، لعل أبرزها صحفية "أوك دياريو" منذ شهور، أن مسلحي حركة حماس، يستخدمون تركيا كنقطة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بعد حصولهم على جواز سفرها وجنسيتها.فزكريا نجيب، هو أحد الذين حصلوا على الجنسية التركية، كما أنه من الممكن أن قادة حركة حماس جميعهم على الجنسية التركية وجوازات السفر، ومن خلال الجوازات والجنسية يقومون بالتخطيط وتنفيذ عمليات ليهم في أماكن متعددة.في عدة اجتماعات دولية، حذّر حلفاء الدولة العثمانية تركيا من مغبة دعمها لحركة حماس والذي سينعكس سلبًا على المنطقة بأكملها، خاصة وأن هذه الحركة تصر على استخدام تركيا كقاعدة لجمع المال والأنشطة المشبوهة، ومن ثم تأخذ جنسيتها وتسافر إلى دول أخرى على أنهم أتراك الجنسية وتبدأ من بعدها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة، إلا أن تركيا رغم هذه التحذيرات التي أتتها – من دول صديقة- وفقا للصحيفة لا تسمع أحد وتستمر في دعمها لحركة حماس الإرهابية.