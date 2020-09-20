حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول دعوى الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب، معلنة وقف تنفيذ قرار المجلس فيما تضمنه من تشكيل هيئة مكتبه.وحصلت «الدستور»، على حيثيات الحكم الذي تضمن أنه لا يجوز تفويض أحد أعضاء مجلس النقابة للنّقيب باتخاذ ما يراه من قرارات بشأن تشكيل المجلس، وذلك ردًّا على تفويض النقيب من 17 عضوًا لاختيار هيئة المكتب.وأشارت المحكمة إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة يمارس أعضاؤها فيها مظهرًا ديمقراطيًا بإبداء الرأي وتداول الحجة والبرهان، ليصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إذ يتعين على كل عضو أن يدلي برأيه في أي موضوع بما يراه محققًا للصالح العام، ولا يعد ذلك حقًا لعضو مجلس الإدارة، إنما هو واجب عليه وتكليف له من أعضاء الجمعية العمومية.وأكدت أنه لا يوجد مَن يتصرف في شأن عام إلاّ وهو مفوض بذلك، لا أصيلًا عن نفسه ولا صاحب شأن بذاته مجلسًا كان أو فردًا، إنما هو قوام على شأن عام بموجب وصف تمثيلي وصفة تفويضية أتته من مستند عام دستورًا كان أو قانونًا أو لائحة أو قرارًا فرديًا وهو ما يعبر عليه بالاختصاص في مجال القانون العام لهيئة أو فرد هو تفويض تستمد منه الجهات المختصة هيئة كانت أو فردًا صلاحيتها في إصدار العمل العام أو التصرف في أي شأن عام.ونوّهت بأنه ليس من سلطة عامة ألا وهى مقيدة ومحدودة بمستند شرعيتها، وعضو مجلس إدارة النقابة إنما يمارس عمله باعتباره صادرًا عن ولاية تستند لاختصاص مفوض بإجراء التصرف في شأن يتعدى ذات مصدر القرار إلى مصالح وشؤون النفاية التي هو أمين عليها بموجب حكم القانون.وشددت: لا يجوز لعضو مجلس النقابة أن يفوض غيره سواء النقيب العام أو أحد أعضاء المجلس أو غيرهم، في إبداء الرأي أو إصدار القرار، لأنه لا يملك ذلك التفويض أصلا، إذ فوضته الجمعية العمومية بشخصه وصفته، ليكون هو معبرا عن إرادتها فلا يجوز التفويض فيما فوض هو فيه إلا بإذن من أنابه ومن هنا تظهر قاعدة أن التفويض لا يرد على تفويض.