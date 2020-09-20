جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤهل طلابها لسوق العمل فى اليابان ومصر

تزامنًا مع اهتمام الدولة بدعم وتطوير العلاقات بين مصر واليابان فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مجال التعليم، تولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتمامًا خاصًّا بتدريس اللغة اليابانية من خلال قسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة، بتوجيه مباشر من خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، من أجل تأهيل وتدريب كوادر شبابية جديدة تناسب سوق العمل بمصر في مجالات الترجمة والتعليم والشركات اليابانية في مصر واليابان.وقال الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعتبر من أقدم أقسام تعليم اللغة اليابانية في مصر. تخرج من القسم العديد من الطلاب الذين التحقوا بسوق العمل في مجالات مختلفة. هذا بالإضافة إلي إتاحة القسم لطلابه المنافسة والحصول على منح دراسية كاملة النفقات من الحكومة اليابانية للدراسة باليابان. كما يتيح القسم لطلابه وخريجيه الفرصة للتدريب والمشاركة في الأنشطة والدورات وورش العمل بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة والمؤسسات والمنظمات اليابانية بمصر.وأشارت الدكتورة نجلاء محمود عواض، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقوم بالتدريس فيه نخبة من الخبراء اليابانيين المتخصصين في تدريس اللغة اليابانية، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة المصريين في التخصصات المختلفة. وجدير بالذكر أن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر يوفر الكتب الأصلية من اليابان لدراسة اللغة اليابانية في معظم المقررات، حيث يتمكن طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر من إتقان اللغة اليابانية مما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل في مجالات التعليم سواء في المدارس المصرية اليابانية أو المعاهد التعليمية وغيرها. كما يؤهل القسم الطلاب لاكتساب القدرة على العمل في مجالات الترجمة المختلفة، إلى جانب تأهيل الطلاب أيضًا للعمل في المؤسسات اليابانية ومجالات السياحة والإرشاد والصحف اليابانية.