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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية اليونان وقبرص تطلب من الأقباط دعمها ماديًّا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:22 م
الأنبا بافلوس
الأنبا بافلوس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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ناشدت إيبارشية اليونان وقبرص تحت رعاية الأنبا بافلوس الشعب القبطي الأرثوذكس، بالإيبارشية دعم الكنائس ماديًّا بإيصالات رسمية، وقالت إيبارشية اليونان وقبرص للأقباط الأرثوذكس، في بيان رسمي للأب يسطس برناباو، صدر عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكنيسة في ظل الظروف الراهنة تحتاج دعمكم المادي، لكل من يرغب في أخذ البركة لأننا لا نعطي، ولكننا نأخذ من يد الله، وكل من يريد نوال بركة العطاء التواصل معي، وأنا أرتب كيفية أخذ البركة منه بإيصال رسمي من الكنيسة.

وتابع البيان: "ولا يوجد تبرع بدون إيصال، الرجاء من الشعب القبطي مساندة الأم الحقيقية التي تخدمنا جميعًا بنوال بركة العطاء، لأنه ليس من اللائق لهذا الشعب العظيم، شعب اليونان، أن يتبرع في كل مكان ويترك الكنيسة الأم التي تخدمه وتصلي من أجله محتاجة، الله يفرح قلوبكم جميعًا وأنا أثق في محبة وعطاء هذا الشعب، الرب مع جميعكم".

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