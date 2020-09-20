جديد على منصة كتبنا.. «زمن الكوارنتين» إبداعات من وحي كورونا

أعلنت منصة كتبنا عن صدور "زمن الكوارنتين" إبداعات من وحي أيام كورونا، للأدباء المصريين والعرب الشباب، وكذلك في إطار تشجيع الإبداعات الأدبية والأقلام الواعدة.ويضم الكتاب 30 عملًا أدبيًّا من أعمال الفائزين في مسابقة "زمن الكوارنتين" التي أعلنت عنها منصة كتبنا في شهر يونيو الماضي، تتنوع الأعمال ما بين القصة القصيرة، الشعر، الخواطر، المقالات، وتدوينات تتناول الحياة والمشاعر والمواقف في زمن أزمة فيروس كورونا المستجد الحالي.وأوضحت المنصة أن من أبرز الأعمال الفائزة في مصر وجميع أنحاء العالم العربي ما يلي:"نجاة"- قصة قصيرة- رضوى عادل السيد رشدي- مصر، "حظر أجير"- قصة قصيرة- حسين السنبختي– مصر، و"رؤية"- قصة قصيرة- نورالهدى فهد باشراحيل- اليمن، "الصداقة تصاب بالعدوى"- قصة قصيرة- طه بونيني –الجزائر، و"المقامة الكورونية"- خواطر- محمد باسم فقها –فلسطين، و"امرأة وحيدة في الحجر"- قصة قصيرة - زهور بن رجب بن عبيد- تونس، و"الدم الملكي"- قصة قصيرة- روماني عادل سعد- مصر، "أين ذهب هؤلاء البشر؟"- خواطر- مي عصمت- مصر.يذكر أن منصة كتبنا قد أعلنت في شهر مايو الماضي، عن فوز مجموعة من الكتاب الموهوبين في مسابقة كتبنا الأدبية، لتقديمهم مجموعة من أجمل وأفضل القصص القصيرة.