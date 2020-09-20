قرار الفيدرالي وقوة الدولار يدعمان صعود الذهب

قال رجب حامد، خبير أسواق الذهب، أن سوق الذهب المصرية ظهر أكثر انتعاشًا من بداية الأسبوع وظهر الإقبال على الشراء وكان للسبائك والذهب الخام النصيب الأكبر؛ لأن الكل يرغب فى شراء الذهب للتحوط والاستثمار وليس للزينة وبلغ سعر الذهب عيار 24 للجرام 973 جنيها وحقق الجنيه الذهب مبلغ 6810 جنيهات.وأكد حامد، أن الإقبال على المشغولات الذهبية كان أفضل من الأسابيع الماضية وزاد الإقبال على القطع الخفيفة والصغيرة مثل الخواتم والانسيالات والأساور، وانخفض الطلب على الأطقم والشبكات لبدء نهاية موسم الصيف والأعراس وبلغ الجرام عيار 21 مبلغ 851 جنيها وعيار 18 مبلغ 730 جنيها للجرام.وذكرت أحد بيوت الخبرة في الذهب فى تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم، أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1950 دولارا محافظًا على مكاسبه رغم العواصف التي قادها الفيدرالى الأمريكى لدعم الدولار على حساب الذهب ولكن أنهى الذهب أسبوعه قريبا من مستوى الافتتاح مدعومًا بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر نهاية الأسبوع خصوصا يوم الجمعة، وبدا واضحا أن نهاية مرحلة التداول الأفقي لأونصة الذهب التى استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع سوف تنتهي بكسر المقاومة والاتجاه إلى حاجز 2000 دولار وليس الهبوط تحت الدعم والاتجاه إلى 1900 دولار.وتابع التقرير: أن التداولات كانت منخفضة من بداية الأسبوع وظهر واضحًا أن الجميع فى انتظار اجتماع الفيدرالي وقرار تأجيل الشراء والبيع بعد قرار الفيدرالي أسعار الفائدة سيكون الاستراتيجية المفضلة لمعظم المستثمرين ولكن الانتظار لم يجد كثيرًا لأن الفيدرالى لم يحمل للأسواق أى مستجدات بل صدر قرار الإبقاء على الفائدة كما كانت التوقعات ترجح بنسبة 90%، وعادت الأسواق إلى سابق عهدها فى آخر أسبوعين ما بين التفاؤل والتشاؤم حول انتعاش الأسواق وعودة شهية المخاطرة وكانت المعادن الثمينة هي المستفيدة من حالة عدم اليقين حيث ارتفعت أونصة الذهب يوم الجمعة إلى 1956 دولارا بارتفاع 23 دولارا عن أدنى مستوى لامسته يوم الخميس وظهرت طلبات الشراء بقوة مع هبوط الاونصة دون مستوى 1940 دولارا.وأكد التقرير أن الأسواق العالمية تنقسم حاليا الى قسمين الأول يعتقد أن أزمة كورونا على وشك الانتهاء لوجود أكثر من جهة بدأت في التجارب السريرية ونسبة نجاح الحصول على أمصال لكوفيد 19 مرتفعة، ولهذا تميل التوقعات لاتجاه الذهب إلى الهبوط نظرا لانخفاض الطلب عليه كملاذ آمن، والآخر يميل إلى ضرورة زيادة الحيازة من الذهب والتوقعات بصعود الأونصة فوق 2000 دولار أصبحت قريبة نظرا لعودة أكثر من دولة أوروبية إلى المربع الأول من حالة كورونا وفرض الحظر والاقفال يسيطر على الأجواء.وأوضح التقرير أن كل الاحتمالات تصب فى صالح الذهب؛ لأن التمسك بالذهب وحيازته سيكون الطابع العام للأفراد والمستثمرين قبل الشركات والصناديق الاستثمارية ومهما صحح الذهب فما زالت التوقعات تنتظر مستوى 2000 دولار و2300 دولار للأونصة وقد تتحقق هذه الارتفاعات مع الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر القادم أو بعدها.