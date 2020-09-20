تكريم خريجي الدبلومات بكنائس المنيا وأبوقرقاص

كرم الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص للأقباط الارثوذكس، طلبة خريجي مرحلة الدبلومات، بحضور بعض الأباء كهنة الكنائس، وذلك بمقر مطرانية القديس العظيم مارمرقس بالمنيا.وقالت الإيبارشية في بيان رسمي لها، صدر عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، ألقى كلمة روحية وتمت مناقشة إمكانية استكمال الدراسة، وعمل مشروعات جماعية للخريجين.