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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد أحكام المؤبد على 25 متهمًا بحرق مركز شرطة مغاغة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:18 م
تأييد أحكام المؤبد
تأييد أحكام المؤبد
نجلاء فتحي
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رفضت محكمة النقض الاستئناف الذي تقدم به عدد من المتهمين المحكوم عليهم في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مغاغة وتراوحت الأحكام بين المؤبد والسجن المشدد 3 سنوات.

وقال خالد الكومي، محامي المتهمين، لـ"الدستور": إن المحكمة أصدرت حكمها في جلسة سابقة منذ عام 2017 بالسجن المؤبد على 15 متهما والسجن المشدد 15 سنة على 7 متهمين والسجن 3 سنوات بحق 3 متهمين، موضحا أن المحكوم عليهم يواجهون تهمة إثارة الشغب واقتحام مركز الشرطة، وجميعهم محبوسون.

يذكر أن مركز مغاغة شمال محافظة المنيا تعرض للتخريب والحرق وقتل عدد من رجال الشرطة منذ شهر أغسطس من عام 2013 عقب موجة العنف التي اندلعت إبان فض اعتصام رابعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على عشرات المتهمين وتم تقديمهم للمحاكمة.

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