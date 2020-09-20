عضو بالشيوخ: البرلمان المصرى من أعرق المجالس بالمنطقة والعالم

قال النائب جمال عبد الظاهر، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخاب مجلس الشيوخ المستحدث في التعديلات الدستورية، هو خطوة جيدة في الحياة السياسية المصرية، حيث تعود للحياة البرلمانية المصرية ريادتها التاريخية، حيث يعد البرلمان المصري بغرفتيه من أعرق البرلمانات بالمنطقة والعالم.وأضاف عبد الظاهر، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، أن المجلس بما لديه من اختصاصات هامة نص عليها الدستور، سيكون إضافة قوية في مجال التشريعات التي تخدم المواطن وتصب في المصلحة العامة للبلاد.وتابع أن من ضمن أولوياته بمجلس الشيوخ، كل قضايا المواطن البسيط والتي تتعلق بالتنمية في شتى القطاعات، منها التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية وغيرها.