«بنى سويف»: استقبلنا 78214 طلب تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها بلغ 78 ألفا و214 طلبًا، حتى اليوم، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله منذ بدء التصالح حتى 20 سبتمبر إلى 291 مليونا و591 ألف جنيه.وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، لا سيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40% وتقدم اليوم الأحد، 1188 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي، السكرتير العام "والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ25 %.وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كل الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.