رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رقم مختصر لتحديث بيانات الموظفين الراغبين بالعمل فى انتخابات النواب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:04 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ
طباعة
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، طريقة جديدة تسمح للموظفين المقيدين لديها بالعمل فى اللجان العامة والفرعية في انتخابات مجلس النواب، بتحديث بياناتهم عبر الاتصال بالرقم المختصر 090071200، وذلك للتأكد من رغبتهم في العمل باللجان مع انطلاق عمليات الاقتراع والفرز في داخل مصر.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في بيان له، اليوم الأحد، إنه حرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من رغبة الموظفين بكل الجهات التي تستعين بها الهيئة في الانتخابات بالمشاركة في العمل باللجان العامة والفرعية بانتخابات مجلس النواب، فقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، للبدء في تحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال قيام كل موظف بالاتصال بالرقم المختصر 090071200 لإدخال بياناته والتأكيد على رغبته في المشاركة في العمل بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يلتفت لأي عملية تحديث لبيانات الموظفين الراغبين في المشاركة في انتخابات البرلمان إلا بهذه الطريقة فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس جريمة 3 شباب «رموا» معاق ذهنيا في ترعة بسوهاج

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

التاريخ الأسود لأراجوز الإخوان يوسف حسين (فيديو)

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

الصور

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

إثارة وإغراء.. لماذا رفض محفوظ تمثيل ماجدة لإحدى رواياته؟

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

20 تساؤلا عن الإنسان والشيطان يجيب عليها الشيخ الشعراوي

«اونلاين».. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

المستندات المطلوبة للتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

الإجراءات المطلوبة في التصالح لمخالفات البناء

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

سعاد العتابي: أدب الطفل يرسخ القيم الإنسانية لدى الصغار وينمي وعيهم

أماني حبشي: أليساندرو باريكو يشارك قارئه في لعبة «مستر جوين»

«عبدالدايم» تكرم رموز الفن وأسر رواده المشاركين بإثراء متحف «القومي للمسرح»

«الذوق ما خرجش من مصر».. جولة لأطفال الوادي الجديد في «المعز»