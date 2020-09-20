رقم مختصر لتحديث بيانات الموظفين الراغبين بالعمل فى انتخابات النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، طريقة جديدة تسمح للموظفين المقيدين لديها بالعمل فى اللجان العامة والفرعية في انتخابات مجلس النواب، بتحديث بياناتهم عبر الاتصال بالرقم المختصر 090071200، وذلك للتأكد من رغبتهم في العمل باللجان مع انطلاق عمليات الاقتراع والفرز في داخل مصر.وقال المستشار لاشين إبراهيم، في بيان له، اليوم الأحد، إنه حرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من رغبة الموظفين بكل الجهات التي تستعين بها الهيئة في الانتخابات بالمشاركة في العمل باللجان العامة والفرعية بانتخابات مجلس النواب، فقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، للبدء في تحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال قيام كل موظف بالاتصال بالرقم المختصر 090071200 لإدخال بياناته والتأكيد على رغبته في المشاركة في العمل بانتخابات مجلس النواب.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يلتفت لأي عملية تحديث لبيانات الموظفين الراغبين في المشاركة في انتخابات البرلمان إلا بهذه الطريقة فقط.