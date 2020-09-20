برلماني: دعوات الإرهابية فشنك وثقة المصريين في السيسى بلا حدود

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدعوات المشبوهة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج، اليوم، ضد الدولة المصرية "فشنك"، وهى دعوات مرفوضة من كل المصريين وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم، أن ثقة الشعب المصري بلا حدود في سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليا وخارجيا، ومسيرة العمل والإنتاج والمشروعات القومية العملاقة مستمرة ولن تتوقف، مؤكدا أن المصريين لديهم الوعي الكامل بتلك الدعوات مدفوعة الأجر من الخارج والتي تهدف لزعزعة استقرار الوطن، ووقف عملية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي، والمتمثلة في حجم المشروعات القومية العملاقة التي تدفع عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال.وقال "زين الدين" إن الـ 100 مليون مصري يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا، وإفسادًا مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين يستخدمون كافة الأدوات ويستغلون الفرص لبث سمومهم وتنفيذ مخططاتهم الواهية التي تحطمت أمام الملايين من المصريين، الذين وقفوا خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية في 30 يونيو كثورة حقيقية، أنقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحكم دولة المرشد.