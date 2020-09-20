العراق وأمريكا يؤكدان ضرورة تخفيف التوترات فى حل المسائل العالقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وصولا إلى احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.وذكرت الرئاسة العراقية- في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وصولا الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.