كيف تلاعب الإخوان بفيديوهات قديمة لتضليل المصريين؟

- "فيديو تظاهرات الأهلي"

"فيديو آخر"

"الفبركة"، منهج الإخوان الذي يتخذونه طوال الوقت لإشاعة الفوضى في كل ربوع مصر من آنٍ إلى آخر، حيث يعتمدون على بث فيديوهات قديمة لتظاهرات وإعادة نشرها على أنها تحدث الآن، لإثارة الذعر والقلق في نفوس المصريين، وإشاعة الفوضى والتحريض على التظاهر في نفوس آخرين، إلا أن الأدوات التكنولوجية البسيطة تستطيع أن تثبت كذبهم وأن هذه الفيديوهات والصور ما هي إلا قديمة.انتشر مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لمظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مصر، ادعى ناشره بأنها مظاهرات حديثة، كما كتبت صفحة "محمد علي" أن هذه التظاهرات كانت 14 من سبتمبر الجاري، عقب مباراة الأهلي في الإسكندرية، وحصد المقطع 1.3 ألف مشاركة وأكثر من 5 آلاف تفاعل.ونتيجة البحث عن هذه التظاهرات بعد تقطيعها إلى صور وإجراء عملية بحث عليها، تبين أنها تعود لتظاهرات قديمة في 2019.في 4 مايو الماضي، نشرت صفحة محمد علي فيديو لتظاهرات كتب عليه: "مظاهرات الـ20 من سبتمبر الماضي يوم ما فاق الشعب المصري العظيم من غيبوبته وده كان في الجيم الأول، ولسه هتشوفوا الشعب المصري في الجيم التاني اللي هيفاجئ العالم فيه"، وبالبحث عن الفيديو تبين أنه يعود إلى أوائل 2019، وليس في 2020 كما يزعم محمد علي.هذا هو المنطق الذي يسير عليه الإخوان طوال الوقت، ويحاولون به العبث بعقول الشعب المصري، مدعين أن لهم أرضية في الشارع المصري، وهو ما يثبت تضليلهم واستخدامهم أساليب غير شريفة لخراب ودمار بلدهم، بالتعاون مع تمويلات من الدول المعادية لمصر، التي تسعى إلى خراب مصر ودمارها والعبث بأمنها القومي.