روحاني يهدد برد «حاسم» إذا ما قامت واشنطن بخطوات عملية لإعادة فرض العقوبات

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستقوم برد "حاسم" إذا ما قامت الولايات المتحدة بأي خطوة عملية لإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية.ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عنه القول إن "إيران لن ترضخ أبدا للمطالب الأمريكية غير المشروعة.. ونقول دوما إن هناك طريقة واحدة فقط للتعامل مع الأمة الإيرانية وهي التحدث إليها بلغة الاحترام".وحذر من رد "إيراني حاسم" إذا ما "استمرت الولايات المتحدة في بلطجتها وقامت بخطوات عملية" فيما يتعلق بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في بيان، أمس، عن أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.ورد الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية.وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).