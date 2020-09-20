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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتدريب الوافدات وتأهيلهن لسوق العمل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:00 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالوافدات في كافة المجالات من الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوى الجمهورية، من أجل تدريب الوافدات وتأهيلهن لسوق العمل ونشر آفاق التنمية من خلالهن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة نفذت عددا من الدورات التدريبية بمشروع المساحات الآمنة للوافدات السوريات والمواطنات المصريات وعدد من الجنسيات من بعض الدول، منها (ليبيا، إثيوبيا، السودان، إرتيريا، اليمن، العراق)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

وشملت الدورات جلسة "ختان الإناث" بمركز شباب بدر بمحافظة أسوان، وجلسة توعية عن الصحة الإنجابية وعيادة متنقلة بمركز شباب الشيخ زايد ومركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ومركز شباب الشمس بمحافظة الشرقية، ومركز شباب الزهور بمحافظة الشرقية، وجلسة توعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي بمركز شباب العاشر من رمضان بالشرقية وجلسة رياضية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان أيضا، بالإضافة إلى تنفيذ جلسة دعم نفسي بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ويوم رياضي بمركز شباب دمياط الجديدة.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب" حاليا دورات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية عبر الإنترنت (أون لاين) لمستفيدي أندية السكان بمحافظات (الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الدقهلية، البحر الأحمر، القليوبية)، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية (TOT) على برامج الصحة الإنجابية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات آمنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات، وهي: (الشرقية، القليوبية، دمياط، أسوان، الجيزة)، مما يتيح للوافدات تبادل الثقافات والمهارات، والتشجيع على إتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.

ومن ناحية أخري، قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ثالث الجلسات الحرفية لتعليم أعمال فنية للمرحلة العمرية من 13 - 17 عاما، وذلك ضمن مبادرة "كافية مشواري" بمحافظة أسيوط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومؤسسة أجيال.

وفي هذا السياق، قامت لجنة من الوزارة بزيارة محافظة دمياط لاختيار مركز شباب لتنفيذ برنامج مشواري، بالإضافة إلى زيارة مركز شباب الوايلي لإنشاء معمل ابتكار مشواري بمحافظة القاهرة.

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