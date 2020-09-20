الهند تمنح المالديف 250 مليون دولار مساعدات بسبب كورونا

قدمت الهند مساعدات مالية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي إلى جمهورية المالديف بغرض مساعدتها في تخفيف التأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.وذكرت السفارة الهندية في المالديف- في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد- أنه تم عقد مراسم تسليم بوزارة الشئون الخارجية التابعة لحكومة المالديف للاحتفال بتلك المناسبة بحضور عدد من المسئولين.وأضافت السفارة أن الشراكة بين الهند والمالديف تعد مميزة، كما أن أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء على ذلك الأمر، مؤكدة أن نيودلهي تواصل الوقوف إلى جانب شعب المالديف وحكومتها خلال تلك الأوقات العصيبة.وجاء في البيان "اليوم يعد إنجازا آخر بالغا في علاقاتنا التاريخية التي امتدت في نطاقها وقد زادت في الطموح خلال الماضي القريب".