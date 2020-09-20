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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تواصل تدريب معلمي وأسر الصم والبكم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:05 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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تواصل وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر تدريب "مونتسورى" الذي بدأته مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى تدريب آخر لأسر الطلاب من الصم والبكم، وذلك بمقر وحدة الصم بمنطقة مصر القديمة.

ويستهدف التدريب 14 معلمة؛ إذ يركز على تحسين جودة التعليم داخل المدرسة للطلاب الصم باستخدام أدوات جديدة، ويتضمن الجزء العملي في هذا التدريب تعليم المدرسين كيفية تدريس الفرق صوت الحرف واسمه، وكيفية لمس وشم الأشياء مع بعض المهارات الحياتية اللازمة للأطفال.

مونتيسوري هو منهج تعليمي يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية وحل المشكلات.

كما تستمر الوحدة في تدريب أسر الصم والبكم بتقنية الفيديو كول، وذلك لتعليم الأسر كيفية التعامل مع الإيذاء الجسدي أو الحسي والتصرف في مثل تلك الحالات حين يتعرض لها أحد التلاميذ.

وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى الصحى والاجتماعى والاقتصادى، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

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