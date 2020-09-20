إيران تسجل 183 حالة وفاة و3097 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 422 ألف حالة، بعد تسجيل 3097 إصابة جديدة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24 ألفا و300 حالة، بعد تسجيل 183 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت أن 28 محافظة بإيران، من بين إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.ولفتت إلى أن 3898 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 359 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة (إرنا).وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.ويقول مسئولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.