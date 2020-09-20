بيومي فؤاد ينتهي من تصوير مشاهده بـ «في بيتنا روبوت»

انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يخوض بطولته الفنانة شيماء سيف وعمرو وهبة، حيث يظهر كضيف شرف وصور كافة مشاهده في ستوديو مصر.ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن الذي يظهرون كضيوف شرف ومنهم الفنانة ناهد السباعي والفنان بيومي فؤاد وأوس أوس، وعارفة عبد الرسول وغيرهم.ويسعى المنتج هشام جمال للانتهاء من تصوير المسلسل في أسرع وقت ممكن، ما جعل المخرج وليد الحلفاوي يسابق الزمن للانتهاء من التصوير داخل الديكورات الخاصة للعمل ما بين الشيخ زايد وستوديو مصر وبعض المناطق بالقاهرة، وذلك لتفرغ المنتج لمسلسل دنيا سمير غانم الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل وتم التعاقد عليه خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بإنتاجه من خلال شركته روزناما بالتعاون مع شركة سينرجي.وتدور أحداث المسلسل (يتكون من 30 حلقة)، في إطار الكوميديا الاجتماعية التي تناسب جميع الفئات العمرية وهي من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف ورشة كتابيّة من المؤلفين أحمد محيي ومحمد محمدي.