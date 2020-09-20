الأنبا باسيليوس يزور كنيسة مار جرجس بنزلة خاطر

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه زار صباح اليوم الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة مارجرجس بنزلة خاطر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس نيافة الأنبا باسيليوس، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب روماني عدلي راعي الكنيسة، وراهبات الأليزابتين، بالإضافة إلى خورس شمامسة، وشعب الرعية.