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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإخوان وبوكو حرام.. أبرز الجماعات الإرهابية الممولة من قطر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:49 م
الإخوان
الإخوان
مروة عنبر
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عملت قطر على مدار سنوات طويلة على تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في مختلف دول العالم، بداية من تمويل تنظيم الإخوان لتخريب الدولة المصرية، وتمويل جبهة النصرة في سوريا، وصولًا إلى دعم وتمويل الجماعات المتطرفة في إفريقيا والصومال.

وتستخدم قطر أساليب مختلفة في تمويل تلك الجماعات سواء كان من خلال الجمعيات الخيرية التابعة لها في مختلف الدول، أو من خلال تقديم مساعدات وأموال بصورة غير مباشرة وفى السر لتلك التنظيمات.

ويرصد التقرير التالى أبرز الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدوحة في الشرق الأوسط والعالم.

جماعة الإخوان المسلمين
مولت قطر بشكل مباشر تنظيم الإخوان المسلمين في القاهرة، واستخدمت أجهزتها الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية لدعم هؤلاء وأصبحت محطة جمعت كافة الإعلاميين التابعين للجماعة الإرهابية.

تنظيم القاعدة الإرهابى
كما مولت إمارة قطر تنظيم القاعدة الإرهابى والتنظيمات المتفرعة منه كجبهة النصرة في سوريا، وتنظيم فتح الشام بجانب تنظيم داعش الإرهابى.

وعبر شبكة وسطاء، قامت الدوحة بدعم المجموعات الإرهابية في إفريقيا، بجانب أدلة تربط بين مسؤولين قطريين ومؤسسات حكومية قطرية بالإرهابيين، وفق لنيويورك تايمز والجارديان.

تنظيم الإصلاح الدم الجديد
مولت قطر بشكل كامل تنظيم الإصلاح الدم الجديد وهو الجناح العسكري لجماعة الإخوان في الصومال.

حركة الشباب المجاهدين الإرهابية
كما أرسلت قطر ملايين الدولارات لقيادات حركة الشباب المجاهدين الإرهابية وزعيمها حسن أويس الذي عاش في قطر سنوات طويلة.

كما كشفت مؤسسة دعم الديمقراطية الأمريكية، في تقرير لها بعنوان "قطر تمول الإرهاب" ضلوع قطر في كل العمليات الإرهابية الأخيرة في الصومال، حيث نقل عن وزارتي الخارجية والمالية الأمريكية أن قطر دعمت أكثر من 90% من الأنشطة الإرهابية في الصومال.

حركة التوحيد والجهاد
وكان تقرير سابق للمخابرات المركزية الأمريكية كشف تلقى 5 حركات إرهابية رئيسة تمويلات ضخمة من قطر وأبرزها حركة التوحيد والجهاد، ومتمردي حركة تحرير أزود، وجماعة أنصار الدين، وأنصار الشريعة إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

بوكو حرام
كما كانت الدوحة وراء كل التنظيمات الإرهابية التشادية من بوكو حرام إلى المتمردين التشاديين الذين يعملون مع باقي الجماعات الإرهابية في ليبيا.

حركة التوحيد والجهاد
وقدمت قطر مئات الملايين من الدولارات لتنظيم أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد اللذين يعملان لصالح تنظيم القاعدة، وقامت طائرة الهلال الأحمر القطري بتهريب الإرهابيين الذين قاتلوا الجيش الفرنسي من مالي إلى مكان آمن في ليبيا، وهو ما دعا عمدة مدينة «جاو» إلى اتهام قطر بدعم الإرهابيين في مالي عبر مطاري جاو وتمبكتو.

جاء ذلك وفقا لتصريحات الصحفي الفرنسي ريشار لابفيير أمام مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي.

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