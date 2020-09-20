مؤشرات البورصة تواصل التباين.. والسوقي يربح 802 مليون بالختام

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تباينها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نتيجة انخفاض الأسهم القيادية والثقيلة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 802 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12730 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة.