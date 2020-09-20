«الغضبان»: ربع مليون شهريا لصيانة وإدارة سوق الخضار الجديد ببورفؤاد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، العاملين بديوان عام مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد.وفى بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للعاملين بديوان عام بورفؤاد على مجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمستوى المدينة طبقا لخطط التنمية المقررة، قائلا "إن بلدنا لها حق علينا جميعا ونعمل من أجل الصالح العام وليس من أجل مصالح أخرى"، مؤكدا أننا نهدف من خلال المشروعات الجديدة ببورفؤاد للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير سلوكيات المواطنين وتطويرها بما يتناسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد وللحفاظ على المشروعات التى يتم انجازها.وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن مشروع سوق الخضار والفاكهة الحضارى ببورفؤاد والمقامة على أحدث طراز، لافتا إلي أن السوق الحضارية تقدم خدمة مميزة لأهالى بورفؤاد وفى إطار خطة منع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية.وأكد المحافظ أن المحافظة ستتحمل ربع مليون جنيه شهرياخاصة بأعمال الإدارة والصيانة والأمان للسوق الجديدة، بما يضمن استمرار كفاءة الخدمات والتطور بسوق الخضروات ببورفؤاد، قائلا: "سوق الخضروات ببورفؤاد ستضاهى سوق الأسماك الجديدة والتى أصبحت مزارا سياحيا لكل محافظات مصر "وناشد المحافظ كافة المواطنين بضرورة دعم خطط البناء والتشييد والتنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة المجالات، مؤكدا أن المواطن يقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على المشروعات التى يتم إنجازها، وأهمية تغيير سلوكيات المواطن وعدم الالتفات للشائعات ومحاولات تعطيل مسيرة التنمية، بما يحقق الصالح العام للبلاد والمواطنين.