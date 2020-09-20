رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان»: ربع مليون شهريا لصيانة وإدارة سوق الخضار الجديد ببورفؤاد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:44 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، العاملين بديوان عام مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد.

وفى بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للعاملين بديوان عام بورفؤاد على مجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمستوى المدينة طبقا لخطط التنمية المقررة، قائلا "إن بلدنا لها حق علينا جميعا ونعمل من أجل الصالح العام وليس من أجل مصالح أخرى"، مؤكدا أننا نهدف من خلال المشروعات الجديدة ببورفؤاد للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير سلوكيات المواطنين وتطويرها بما يتناسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد وللحفاظ على المشروعات التى يتم انجازها.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن مشروع سوق الخضار والفاكهة الحضارى ببورفؤاد والمقامة على أحدث طراز، لافتا إلي أن السوق الحضارية تقدم خدمة مميزة لأهالى بورفؤاد وفى إطار خطة منع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستتحمل ربع مليون جنيه شهرياخاصة بأعمال الإدارة والصيانة والأمان للسوق الجديدة، بما يضمن استمرار كفاءة الخدمات والتطور بسوق الخضروات ببورفؤاد، قائلا: "سوق الخضروات ببورفؤاد ستضاهى سوق الأسماك الجديدة والتى أصبحت مزارا سياحيا لكل محافظات مصر "

وناشد المحافظ كافة المواطنين بضرورة دعم خطط البناء والتشييد والتنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة المجالات، مؤكدا أن المواطن يقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على المشروعات التى يتم إنجازها، وأهمية تغيير سلوكيات المواطن وعدم الالتفات للشائعات ومحاولات تعطيل مسيرة التنمية، بما يحقق الصالح العام للبلاد والمواطنين.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

موضوعات متعلقة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

إثارة وإغراء.. لماذا رفض محفوظ تمثيل ماجدة لإحدى رواياته؟

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

ما هو موعد دخول المدارس 2020

العثور على وحيدَى قرن صغيرين من فصيلة فى طور الانقراض

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

20 تساؤلا عن الإنسان والشيطان يجيب عليها الشيخ الشعراوي

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

حكاية لعبة.. عمل مسرحي للأطفال يتوحد فيه أبطال العمل مع الجمهور

الفن وبناء الإنسان في محاضرة «أونلاين»

إقبال جماهيري على حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون (صور)

جديد على منصة كتبنا.. «زمن الكوارنتين» إبداعات من وحي كورونا