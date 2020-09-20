«كفرالشيخ»: تلقينا 53 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.وأشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار العمل بالمواقع الخدمية والجهات الـ3 بمحافظة كفرالشيخ "المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات"، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، والتى تلقت حتى الآن تقدم 53 ألفًا و721 طلب تصالح.أوضح محافظ كفرالشيخ أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كل الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.