«لاب توب» ومنحة شهرية هدية «تضامن الغربية» لأول الثانوية الأزهرية

كرمت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الطالبة "ندا محمد حامد فرحات"، الأولى على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والمقيمة بقرية "إخناوي" مركز طنطا.وسلمت وكيل الوزارة الطالبة ووالدتها مبلغا ماليا من مؤسسة التكافل، كما جرى الاتفاق مع جمعية الشيخ عبد السلام أبوالفضل، لتخصيص مبلغ مالي شهري لها طوال فترة دراستها بكلية الطب، علاوة على تسليمها جهاز "لاب توب" من جمعية تنمية المجتمع بشقرف.