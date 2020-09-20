أبرز مجهودات الجهاز التنفيذي بمدينة منيا القمح منذ بداية 2020

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة 175 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها بمساحة 17500 متر.كما قامت رئاسة المركز بوضع الميادين الرئيسية بالمدينة فى خطة التطوير والتجميل لتحسين الصورة البصرية والجمالية للمدينة أمام المواطنين والزائرين، فجار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لكل من ميدان جمعية تحفيظ القران ميدان مدخل منيا القمح، وميدان مدخل منيا القمح بنها.كما قامت رئاسة المركز بإدراج بعض الطرق الداخلية بالمركز فى خطة الرصف بالعام الحالى لتمهيدها ورفع كفاءتها أمام حركة السيارات فتم رصف كل من طريق منيا القمح الدائرى بتكلفه ٢٠ مليون جنيه بتنفيذ الشركة المصرية للمقاولات ونسبة التنفيذ 75%، وطريق منيا القمح مشتول السوق رقم 39 مرحلة أولى 15 مليون جنيه بتنفيذ شركة التقوى للمقاولات بنسبة تنفيذ 70%.والمرحلة الثانية من طريق 39 بتكلفة 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% طريق الزقازيق بندف منيا القمح مرحلة أولى 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، والمرحلة الثانية من طريق الزقازيق منيا القمح بندف بتكلفة 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، ورفع كفاءه شارع السيد مرعى الحرية وشارع سعد زغلول وميدان الشهيد المنسى بتكلفة 18 مليون جنيه، وطريق ميت جابر منيا القمح بتكلفة 20 مليون جنيه.كما تقوم رئاسة المركز بمتابعه المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها لسرعة دخولها الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وإنشاء الوحده المحلية بشلشلمون بتكلفة 2 مليون و605 آلاف جنيه، وإنشاء المحلات التجاريه والمكاتب الإدارية بالمدينة بتكلفة 31 مليونا و539 ألف جنيه، وإنشاء وحدة إطفاء بيشة عامر بتكلفة 991 ألف جنيه، وإنشاء النقطة الوسيطة بمنيا القمح بتكلفة 17 مليونا و650 ألف جنيه، وإنشاء المدرسة الثانوية التجريبية للغات بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء مدرسة ميت سهيل الابتدائية بتكلفة 6 ملايين جنيه، وإنشاء مدرسة محمد عدلي بكفر علي غالي بتكلفة 7 ملايين جنيه، واستكمال المرحلة الثانية من طريق 39 بتكلفة 15 مليونا و250 ألف جنيه.