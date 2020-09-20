رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرز مجهودات الجهاز التنفيذي بمدينة منيا القمح منذ بداية 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:10 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
طباعة
قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة 175 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها بمساحة 17500 متر.

كما قامت رئاسة المركز بوضع الميادين الرئيسية بالمدينة فى خطة التطوير والتجميل لتحسين الصورة البصرية والجمالية للمدينة أمام المواطنين والزائرين، فجار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لكل من ميدان جمعية تحفيظ القران ميدان مدخل منيا القمح، وميدان مدخل منيا القمح بنها.

كما قامت رئاسة المركز بإدراج بعض الطرق الداخلية بالمركز فى خطة الرصف بالعام الحالى لتمهيدها ورفع كفاءتها أمام حركة السيارات فتم رصف كل من طريق منيا القمح الدائرى بتكلفه ٢٠ مليون جنيه بتنفيذ الشركة المصرية للمقاولات ونسبة التنفيذ 75%، وطريق منيا القمح مشتول السوق رقم 39 مرحلة أولى 15 مليون جنيه بتنفيذ شركة التقوى للمقاولات بنسبة تنفيذ 70%.

والمرحلة الثانية من طريق 39 بتكلفة 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% طريق الزقازيق بندف منيا القمح مرحلة أولى 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، والمرحلة الثانية من طريق الزقازيق منيا القمح بندف بتكلفة 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، ورفع كفاءه شارع السيد مرعى الحرية وشارع سعد زغلول وميدان الشهيد المنسى بتكلفة 18 مليون جنيه، وطريق ميت جابر منيا القمح بتكلفة 20 مليون جنيه.

كما تقوم رئاسة المركز بمتابعه المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها لسرعة دخولها الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وإنشاء الوحده المحلية بشلشلمون بتكلفة 2 مليون و605 آلاف جنيه، وإنشاء المحلات التجاريه والمكاتب الإدارية بالمدينة بتكلفة 31 مليونا و539 ألف جنيه، وإنشاء وحدة إطفاء بيشة عامر بتكلفة 991 ألف جنيه، وإنشاء النقطة الوسيطة بمنيا القمح بتكلفة 17 مليونا و650 ألف جنيه، وإنشاء المدرسة الثانوية التجريبية للغات بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء مدرسة ميت سهيل الابتدائية بتكلفة 6 ملايين جنيه، وإنشاء مدرسة محمد عدلي بكفر علي غالي بتكلفة 7 ملايين جنيه، واستكمال المرحلة الثانية من طريق 39 بتكلفة 15 مليونا و250 ألف جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نواب وسياسيون: فشل تحريض المقاول الأجير نتيجة حتمية لوعى الوطن

سرقة باسم «صلاح».. شابان ينصبان على المواطنين بحيلة جديدة في قويسنا

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

شروط التقديم على معاش تكافل 2020.. والمستندات المطلوبة

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020

ما هو موعد دخول المدارس 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين» عن ضم المكتبات للاتحاد: نسهل عملية صناعة النشر

أماني حبشي: أليساندرو باريكو يشارك قارئه في لعبة «مستر جوين»

رئيس أتيليه العرب: نستعين برموز «الفنون التشكيلية» ولا ننافسه

الجمهور يتفاعل مع «الحجالة» في حفل تأبين محمود رضا