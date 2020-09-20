نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح على رأس أولوياتي بـ«الشيوخ»

نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح على رأس أولوياتي بـ«الشيوخ»
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:20 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مضافة للحياة السياسية في مصر، خاصة أنه يضم عددا من أصحاب الخبرات الكبيرة في كل المجالات.
وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أنه سيركز بشكل أساسي على ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديدة سيكون لها أولوية كبيرة، حيث نجحت الدولة في تطبيقها في محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، الأمر الذي يتطلب سرعة في تعميم ذلك المشروع الحيوي.
وأكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ في المطالبة بزيادة عدد الآسرة في المستشفيات.
وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أنه سيركز بشكل أساسي على ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديدة سيكون لها أولوية كبيرة، حيث نجحت الدولة في تطبيقها في محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، الأمر الذي يتطلب سرعة في تعميم ذلك المشروع الحيوي.
وأكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ في المطالبة بزيادة عدد الآسرة في المستشفيات.
وأشار إلي أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.