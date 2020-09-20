نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح على رأس أولوياتي بـ«الشيوخ»

وأشار إلي أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مضافة للحياة السياسية في مصر، خاصة أنه يضم عددا من أصحاب الخبرات الكبيرة في كل المجالات.وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أنه سيركز بشكل أساسي على ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديدة سيكون لها أولوية كبيرة، حيث نجحت الدولة في تطبيقها في محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، الأمر الذي يتطلب سرعة في تعميم ذلك المشروع الحيوي.وأكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ في المطالبة بزيادة عدد الآسرة في المستشفيات.