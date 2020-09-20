نائب بـ«الشيوخ»: المجلس سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والنيابية

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات الهامة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.وتابع فتح الباب، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، أنه سيكون من أولوياته الاهتمام بمشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالمواطنين والتي تساعد في رفع مستوى المعيشة وتسهيل الخدمات لهم وزيادة معدل التنمية.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا من الملفات التي سيهتم بها خدمات البنية التحتية بالقرى وملف الإسكان، بالإضافة إلى ملف التعليم والعمل على النهوض به، مشيرا إلى أن كافة قضايا المواطن ستكون على أجندة مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة.