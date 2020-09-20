محافظ بورسعيد يتابع إنشاء مركز «الرباط» الطبى

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء نادى الرباط الطبى بحى الضواحى وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والمهندس طارق الجرايحى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط والدكتور محروس سليم مدير مركز الرباط الطبى.وتفقد "الغضبان" كل أقسام مركز الرباط الطبى، واستمع لشرح موجز من أحد المختصين حول الموقف التنفيذى الحالى والإمكانيات والمعدات الطبية داخل المركز وجودتها وكفاءتها، بما يتماشى مع الطفرة الطبية التى تشهدها ويتم إنشاء المركز الطبى بالرباط بالتعاون بين المحافظة وشركة الرباط وأنوار السفن.وأشاد المحافظ بمركز الرباط الطبى، مشددا على سرعة الانتهاء من كل الأعمال وذلك تمهيدا للافتتاح قريبا، موضحا أن مركز الرباط يمثل إضافة للمنظومة الطبية فى محافظة بورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا أن القطاع الطبى بالمحافظة من أهم القطاعات التى أولت لها الدولة اهتماما كبيرا، بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والطبية للمواطنين.