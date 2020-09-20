«كارجاس» توقع عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

وقع المهندس ناصر أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي بنزين وهو ما يمثل العقد الرابع من المرحلة الثانية والعشرون، هذا بجانب توقيع عقد مشروع تجارة زيوت السيارات وهو ما يمثل العقد الثاني من المرحلة الثالثة.يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المجالات والاستمرار في تمويل المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وخاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.وكان المهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قال فى بيان له اليوم أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، إن هذا العام شهد طفرة فى تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث تم تحويل نحو 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل ليصل إجمالى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط 3ر318 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 206 محطة تموين و78 مركز تحويل.