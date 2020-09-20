رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عامر»: تحية للقوات المسلحة لكشفها الوجه القبيح لـ«خوارج العصر»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:17 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية للقوات المسلحة المصرية الباسلة لكشفها الوجه القبيح لخوارج العصر من خلال نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "خوارج العصر"، تحدث فيه عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات التدمير والتخريب في الدول العربية كـ "سوريا - ليبيا -اليمن - العراق" مستغلين فيها الأوضاع الأمنية والسياسية الخاصة بهم بالإضافة إلي نشرهم التطرف والفكر المتطرف بين صفوف الشعوب، كما ظهر في الفيديو أيضا ما قامت به تلك الجماعات من عمليات ترويع المواطنين وهدم الحضارات وإقناع الناس بصدق مايقولون.

وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان هذا الفيديو كان واضحا وبعث برسالة مهمة فيها ادلة قاطعة بمحاولات الأماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية لزعزعة الاستقرار في مصر، والتي بدأت مع تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في عام 2012، والتي استطاع المصريون ازاحة تلك الجماعة عن الحكم في ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013 اصافة الى ماجاء في الفيديو أيضا من محاولات الجماعات الإرهابية، لفصل سيناء عن مصر وجعلها إمارة إسلامية، لكن حلمهم المزعوم لم يتحقق بفضل القوات المسلحة والشرطة، حيث واجهوا جماعات الظلام وكبدوهم خسائر فادحة طوال السنوات الماضية.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن وعى وادراك المصريين مخاطر هذه الجماعة الفاشية والإرهابية جعلهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية معربا عن ثقته المطلقة فى قدرة المصريين على أحباط وافشال كل من يحاولون ضرب امن واستقرار مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

الصور

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

«اونلاين».. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

المستندات المطلوبة للتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

الإجراءات المطلوبة في التصالح لمخالفات البناء

في 9 خطوات.. طرق الدفع المختلفة لتوثيق عقد بيع مركبة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تكرم رموز الفن وأسر رواده المشاركين بإثراء متحف «القومي للمسرح»

«الذوق ما خرجش من مصر».. جولة لأطفال الوادي الجديد في «المعز»

أمل نصر: مهرجان «ضي» يوثق المسيرة الفنية لشباب التشكيليين العرب

«دهشة».. ديوان جديد بإصدارت هيئة الكتاب