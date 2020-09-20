«عامر»: تحية للقوات المسلحة لكشفها الوجه القبيح لـ«خوارج العصر»

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية للقوات المسلحة المصرية الباسلة لكشفها الوجه القبيح لخوارج العصر من خلال نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "خوارج العصر"، تحدث فيه عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات التدمير والتخريب في الدول العربية كـ "سوريا - ليبيا -اليمن - العراق" مستغلين فيها الأوضاع الأمنية والسياسية الخاصة بهم بالإضافة إلي نشرهم التطرف والفكر المتطرف بين صفوف الشعوب، كما ظهر في الفيديو أيضا ما قامت به تلك الجماعات من عمليات ترويع المواطنين وهدم الحضارات وإقناع الناس بصدق مايقولون.وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان هذا الفيديو كان واضحا وبعث برسالة مهمة فيها ادلة قاطعة بمحاولات الأماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية لزعزعة الاستقرار في مصر، والتي بدأت مع تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في عام 2012، والتي استطاع المصريون ازاحة تلك الجماعة عن الحكم في ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013 اصافة الى ماجاء في الفيديو أيضا من محاولات الجماعات الإرهابية، لفصل سيناء عن مصر وجعلها إمارة إسلامية، لكن حلمهم المزعوم لم يتحقق بفضل القوات المسلحة والشرطة، حيث واجهوا جماعات الظلام وكبدوهم خسائر فادحة طوال السنوات الماضية.وقال المهندس محمد فرج عامر إن وعى وادراك المصريين مخاطر هذه الجماعة الفاشية والإرهابية جعلهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية معربا عن ثقته المطلقة فى قدرة المصريين على أحباط وافشال كل من يحاولون ضرب امن واستقرار مصر.