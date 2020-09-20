أحمد الفيشاوي يتعاقد مع «السبكي» على بطولة «أبو نسب»

تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "أبو نسب" مع المنتج أحمد السبكي من إخراج عمرو صلاح ويشاركه بطولته الفنان حمدي الميرغني وجارٍ تشريح باقي الأبطال وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية والذي يعود لها الفيشاوي مرة أخرى بعد غياب عدة سنوات.وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي يشارك بطولته مع هيفاء وهبي ومصطفى خاطر كما يواصل تصوير فيلم "قمر 14" مع هادي الباجوري، ومن المقرر أن يطرح عمل غنائي جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "نمبر 2"، وكان أخر أعمال الفيشاوي فيلم "الحارث" الذي عرض عبر منصة شاهد VIP ونال انتقادات عديدة.