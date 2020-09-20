عاصى الحلانى يطرح «أيوه يا مصريين» فى ذكرى انتصارات أكتوبر

انتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أيوه يا مصريين" وهي عمل وطني قرر تقديمه وإهداءه لجمهوره في مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.أغنية "أيوه يا مصريين" من كلمات الشاعر أحمد علاء الدين وألحان سامر أبوطالب وتوزيع زووم، وتم تسجيلها في بيروت ويتم إنهاؤها حاليًا في مصر.يذكر أن الحلاني طرح في يوليو الماضي كليب أغنية "رجعتيني لبدايتي" احتفالا بعيد زواجه الـ25، وهو من إنتاج شركة "روتانا" وكلمات عبير أبوإسماعيل، ألحان حسان عيسى، توزيع عمر صباغ، وماستر محمد المقهور.