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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجيزة» تفند شائعات ارتفاع أسعار رسوم التصالح فى مخالفات البناء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:48 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
عبدالله هشام
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كشفت محافظة الجيزة عن حقيقة ما تم تداوله بعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة، وأكدت المحافظة أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة تم أولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضحت المحافظة في بيانها أنه منذ الوهله الأولى وضعت أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أي تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة أخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة وتجاوبا مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الأخرى، إلا أن محافظة الجيزة قد أقرت تخفيضًا أيضا لأسعار التصالح، وهو تخفيض قيمة التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمة التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20%.

كما قررت تخفيض قيمة مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى جميع المحافظات.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ سعر التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب، بالإضافة إلى أن هناك مناطق أخرى تتراوح أسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنيه فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن "الجيزة" تضع مصلحة المواطن فى المقام الأول وتسعى دائما لتقديم كل التسهيلات التى تيسر على المواطنين.

وفى ذلك الإطار أشارت محافظة الجيزة إلى أنه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح، حيث إن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقوموا حتى الآن بالتسديد وتؤكد المحافظة أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية.

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