انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من انتشال جثتين من أسفل أنقاض بئر صرف صحي بمدينة أسيوط الجديدة، وانتشلت القوات أيضًا اثنين آخرين مصابين. فضلا عن استخراج جثمان اثنين آخرين في انهيار جزئي لمنزل بمركز أبنوب.حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديد لتلقي العلاج والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارين من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار بئر صرف صحي أمام شركة الصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى انهيار جزئي لمنزل بأبنوب قبلي كوبري المقليطين مكون من دورين ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالأفلاق مما أسفر عن مصرع شخصين.وعاين المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة يرافقه عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح موقع حادث انهيار بئر الصرف الصحي أمام شركة الصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين حيث تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجديدة بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.كما تفقد تاج جلال رئيس مركز أبنوب أعمال رفع الأنقاض للمنزل المنهار، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل وجارٍ إعداد تقرير بمعرفة الإدارة الهندسية بأبنوب ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب ومدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للمصابين وأسر المتوفين وصرف مساعدات عاجلة لهم بالإضافة إلى تكليف رؤساء هذه المراكز بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية، فضلًا عن تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المنزل وبئر الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة حالة المنازل المجاورة لهما وفرض كردون بالتنسيق مع الجهات الأمنية.