«البترول»: تحويل 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز.. و19 محطة جديدة

قال الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن هذا العام شهد طفرة في تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تحويل نحو 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل، ليصل إجمالي السيارات التي تعمل بالغاز منذ بدء النشاط 318.3 ألف سيارة، يتم تموينها من خلال 206 محطات و78 مركز تحويل.وأشار جلال إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذي تلعبه في نقل وإمداد كل المستهلكين بكل احتياجاتهم من الغاز الطبيعي، وخاصة محطات الكهرباء، وأنه جار تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019 - 2020.